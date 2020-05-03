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      Над Днепром появились две радуги: впечатляющие фото

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      В небе над Днепром зависли две радуги
      В небе над Днепром зависли две радуги / Информатор

      В небе над Днепром после мелкого дождя можно было наблюдать необычное явление. Сразу две радуги нависли над городом.

      Сейчас в городе царит настоящая весна. Кроме того, ее невероятный запах можно почувствовать благодаря сирени, который кое-где изобилует своим цветением. Об этом пишет "Информатор".

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      По словам журналистов, у вас не останется другого выбора, чем улыбнуться, когда будете просматривать фото, которые им удалось снять. Более того, не одна радуга после дождя нависла над Днепром, а целых две.

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище
      Радуга в Днепре появилась после мелкого дождика

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище
      Сегодня в Днепре пахнет настоящей весной

      Дніпро, веселка, погода, природа, незвичне явище

      Над Днепром нависла не одна, а сразу две радуги

      К слову, в середине апреля в Центре и на Севере Украины поднялся сильный ветер. В итоге он местами перерос в настоящую песчаную бурю. Из-за непогоды на Черниговщине образовалась настоящая песчаная пустыня.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Погода Новости Днепра Новости Украины
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