Над Днепром появились две радуги: впечатляющие фото
В небе над Днепром после мелкого дождя можно было наблюдать необычное явление. Сразу две радуги нависли над городом.
Сейчас в городе царит настоящая весна. Кроме того, ее невероятный запах можно почувствовать благодаря сирени, который кое-где изобилует своим цветением. Об этом пишет "Информатор".
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По словам журналистов, у вас не останется другого выбора, чем улыбнуться, когда будете просматривать фото, которые им удалось снять. Более того, не одна радуга после дождя нависла над Днепром, а целых две.
Радуга в Днепре появилась после мелкого дождика
Сегодня в Днепре пахнет настоящей весной
Над Днепром нависла не одна, а сразу две радуги
К слову, в середине апреля в Центре и на Севере Украины поднялся сильный ветер. В итоге он местами перерос в настоящую песчаную бурю. Из-за непогоды на Черниговщине образовалась настоящая песчаная пустыня.