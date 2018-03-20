Над нами стояли, кричали, называли по-разному, – украинские заробитчане о работе в Польше

Условия, в которых приходилось жить и работать, были очень тяжелые. Это было сложно пережить не только физически, но и морально, говорят бывшие заробитчане.

Украинцы, которые отправляются работать за границу, часто оказываются фактически в рабских условиях. Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд". При этом основная часть украинцев работает нелегально.

"Вся западная Украина работает через водителей (нелегальный выезд за границу на заработки на авто — ред.) Сбор урожая яблок — это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали — светало, и уже видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному", — рассказала бывшая заробитчанка Анна Броницкая.

По словам экс-работников, условия, в которых приходилось жить и работать, были крайне низкого уровня, что было сложно пережить не только физически, но и морально.

"Мы чувствовали себя, как рабы. И мы себя чувствовали очень низко. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу — это был февраль, на дворе зима — мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком", — вспоминает заробитчанка Анна.

Авторы материала констатируют: многие украинцы не выдерживают таких условий и хотят убежать, но работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, котрые не позволяют нелегальным работникам уехать из страны.

"Условие от работодателя — отработать более трех месяцев — получишь по 7 злотых за час работы. Это где-то 55 гривен. Если менее трех месяцев — уже шесть злотых", — сообщают авторы.