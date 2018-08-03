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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Чем деятельность Путина в Африке грозит Украине и Европе

77 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / vedomosti.ru

Центральноафриканская республика практически превращается в российскую колонию, как Сирия. В Сирии россияне подавили сопротивление повстанцев и отдали страну диктатору Башару Асаду. Сейчас то же самое происходит в ЦАР.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" заявил международный обозреватель Иван Яковина.

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В ЦАР действует 14 повстанческих группировок, правительство контролирует лишь 20% территории. Но с помощью карманной армии Путина – ЧВК "Вагнер" – местный диктатор Фостен Арканжи Туадера вполне может расправиться с оппонентами, предполагает журналист. В процессе он подарит свою страну Москве, которой нужны местные алмазы, золото и уран.

И Центральноафриканская республика – не единственная, которая привлекает Кремль.

Мозамбик – страна на юго-востоке Африки, недалеко от Мадакаскара. Там россияне устраивают себе базу материально-технического обеспечения для военно-морского флота. По сути, у них будет военно-морская база в Индийском океане.

В Джибути на Африканском роге россияне собираются построить небольшую военную базу рядом с китайской. Но Джибути – это отдельная история. Почти весь бюджет этой страны – это деньги за аренду ее территории иностранными военными базами,
– отметил эксперт.

Россияне наращивают военное сотрудничество и с Демократической Республикой Конго. Эта страна тоже богата на полезные ископаемые и тоже находится в состоянии постоянной войны всех против всех. Кроме того, в фокусе РФ и Южный Судан.

Но самое интересное, уверяет Яковина, – это Ливия. Там Россия поддерживает полевого командира – генерала Халифа Хафтара. Этот человек близок к тому, чтобы установить свой контроль над всей страной. Если получится, то Москва получит невероятно важный рычаг давления уже не на Африку, а на Европу.

Дело в том, что из Ливии в Италию, Испанию, Грецию и Францию постоянно идут морские караваны африканских беженцев. Если Москва получит возможность регулировать этот поток, то Европа попадет в прямую зависимость от Кремля. Он сможет шантажировать европейцев открытием плотины, которая сдерживает миграционные потоки из Африки. А это уже прямая угроза интересам Украины. И нам надо об этом знать,
– подчеркнул журналист.

Важно еще и то, что сейчас Россию и Китай в Африке никто не сдерживает. Европейцы и американцы как огня боятся обвинений в новом колониализме. Кроме того, правительства западных стран отказываются сотрудничать с африканскими диктаторами, чтобы не нарваться на критику внутри собственных стран.

"Африка стала токсичной. Да и сами эти диктаторы не хотят выслушивать европейские лекции о правах человека и верховенстве права. Поэтому туда влезают только не брезгливые россияне и китайцы. Они не стесняются пытать и убивать людей пачками, да и баснями о демократии туземцев не кормят", – добавил международный обозреватель.

Видео полного выпуска "Безумного мира" за 3 августа 2018

 

Теги: Новости России Новости политики Африка Европа Видеоблоги
Источник: 24 канал
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