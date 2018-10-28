Над Путиным могли издеваться в детстве: психиатр проанализировал президента России

Многие черты характера президента России Владимира Путина нарциссические. Хозяин Кремля может быть психически нездоровым, при этом не замечая ничего недопустимого в своем поведении.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на доклад "Внутри путинского мозга" американского психиатра и профессора Калифорнийского университета Джеймса Фэллона. Он занимается изучением диктаторов и известных преступников.

Я не думаю, что Путин страдает нарциссическим расстройством личности, но у него много нарциссических черт характера, и при этом он прекрасно понимает свои действия, это своего рода игра,

– отметил профессор.

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По его словам, у Путина есть все признаки социопата. Таких людей объединяет то, что они получили какую-то психологическую травму в очень раннем возрасте, до 10 лет.

Возможно, в детстве над таким человеком издевались или били и унижали, и он озлоблен на весь мир. Таковы многие террористы,

– отметил Фэллон.

"Во главе террористической группы может стоять психопат, но его подчиненными становятся социопаты, молодые люди, которые чувствуют, что они – неудачники, мир над ними надругался и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский", – рассказал психиатр.

При этом профессор отметил, что не готов сказать, что Путин в полной мере является социопатом или страдает другим расстройством личности.

Но очевидно, что у него есть чувство миссии, которое трансформируется в национализм, и, хотя он не сочувствует народу искренне, он понимает, чего люди хотят. Все отдельно нормально, но комбинация таких черт становится патологией. У Путина есть все черты не психопата, а социопата,

– пояснил Фэллон.

В то же время он подчеркнул, что психиатр может поделиться с общественностью своими взглядами, но неэтично высказывать мнение относительно психического здоровья какого-то человека, если он не наблюдал пациента лично.