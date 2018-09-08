Надаль не проиграл полуфинал US Open, но покинул турнир: известна причина

Травма колена в шаге от решающего матча оставила за бортом US Open действующего чемпиона Рафаэля Надаля. Его сопернику, аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, пришлось попотеть только в первой партии.

На старте второго сета испанец взял медицинский тайм-аут, после чего уже скорее мучился, а не играл. Поэтому матч закончился при счете 7:6, 6:2 отказом Надаля продолжать борьбу.

Читайте также: Украинка Ястремская неожиданно пробилась в 1/4 финала турнира в Чикаго

Аргентинец сыграет в финале турнира серии Grand Slam лишь во второй раз в карьере. Девять лет назад здесь, в Нью-Йорке, турнир для дель Потро завершился хэппи-эндом.



Травма колена не позволила Надалю соревноваться дальше



Соперник аргентинца в решающем матче, Новак Джокович, на таких финалах уже "собаку съел". Для серба это будет уже 23 финал на турнирах серии Grand Slam, поэтому он и будет фаворитом противостояния. Свой полуфинал против Кеи Нисикори Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24