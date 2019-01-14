Надаль смешно затроллил журналиста, который заснул на его пресс-конференции: видео

Итальянский корреспондент задремал на послематчевой пресс-конференции второй ракетки мира Рафаэля Надаля.

Итальянский представитель СМИ Убальдо Сканагатта задремал перед речью испанца и теннисист не упустил шанса посмеяться. Сначала Рафа корчил смешные гримасы и улыбался, а когда журналиста разбудили, сказал, что не обижается на него.

Читайте также: Цуренко выбила россиянку в первом раунде Australian Open

"Сегодня здесь скучно. Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше сфокусироваться на том, что я говорю", – сказал Надаль

Отметим, что в первом круге Australian Open-2019 Рафаэль Надаль победил Джеймса Дакворта из Австралии со счетом 6:4, 6:3, 7:5. Поединок длился 2 часа 17 минут. Вторая ракетка мира записал в свой актив 6 брейков, а его соперник – только 2.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram