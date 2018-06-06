Надаль впервые с 2015 года проиграл сет на "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль наконец встретил достойного соперника на французских кортах. Испанец впервые с 2015 года проиграл сет на престижном "Ролан Гаррос".

Об этом сообщает GoTennis.

Случилось это в четвертьфинальном поединке против Диего Шварцмана. 12-ый в мировом рейтинге аргентинец в первой партии трижды взял подачу испанца и повел по сетам.

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Далее Надаль уже по настоящему включился в борьбу, однако при счете 5:3 в пользу первой ракетки мира в ход событий вмешался дождь, потому вторую партию теннисисты доиграть не смогли. Теперь победителя соперники определят в другой игровой день.