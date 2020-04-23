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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Доплаты медикам: причины задержки, размер и порядок начисления

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      Врачи и другие работники, которые борются с COVID-19 начали получать надбавки. Однако не такие, которые ожидались.

      Врачи пожаловались, что не получили надбавки за март, а если получили, то сумма значительно ниже, чем обещали. Об этом заявила депутат Юлия Клименко на заседании правительства 21 апреля. Объясняем в материале сайта 24 канала почему пришло меньше денег, чего ожидать в апреле и как начисляется надбавка.

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      Почему в марте не было обещанных 300% надбавки?

      В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19 дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Проблема в том, что оклад обычно у медиков – это минимальная зарплата или близкая к "минималке", так и надбавка была не так значима, как обещали.

      За март правительство передало на места почти 1 миллиард гривен, чтобы медикам насчитали соответствующие и обещанные проценты. Тем медикам, которые уже в марте стали на передовую борьбы с коронавирусом,
      – отметил Шмыгаль на заседании Кабмина.

      Причина почему в марте были малые надбавки в том, что тогда еще не приняли изменения в бюджет и соответственно денег было неоткуда брать, объясняют в Кабмине.

      Какую доплату обещают в апреле?

      Медики и другие работники, которые борются с COVID-19 уже получили аванс в апреле. Однако он не содержал никаких доплат. Шмыгаль обещает, что 28 апреля доплаты будут, ведь теперь принят бюджет и проблем с деньгами не будет.

      Зато глава Минздрава отметил, что "пакет этих решений еще дорабатывается и на внеочередном заседании правительства планируется вынести". Важно, что уже в апреле надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.

      Кто получит доплаты?

      Доплаты предусмотрены для тех, кто борется с COVID-19:

      • экстренный медицинский техник;
      • врач-пульмонолог;
      • врач-инфекционист;
      • врач-патологоанатом;
      • врач-эпидемиолог;
      • врач-лаборант;
      • врач-анестезиолог;
      • врач-радиолог;
      • врач-бактериолог;
      • врач-рентгенолог;
      • врач-вирусолог;
      • врач общей практики – семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр;
      • врачи других специальностей, занятых лечением COVID-19;
      • медицинские сестры и младшие медицинские сестры;
      • медицинские регистраторы;
      • сестры хозяйки;
      • водители.

      Заметим, что для врачей предусмотрены до 300% надбавки, а для других до 200%.

      К теме 300% зарплаты медработникам за работу с коронавирусом: когда правительство примет решение

      От чего зависит процент начислений?

      Начисление заработной платы – это ответственность руководителей коммунальных предприятий, которыми являются все наши медицинские учреждения и соответственно поддержка и субвенция на эти заведения идет от местных бюджетов или через инструменты Национальной службы здоровья Украины,
       – сообщил Шмыгаль.

      Кому начислять надбавку и в каком размере, решает руководитель медицинского учреждения, исходя из того, сколько денег выделили из местного бюджета и Национальная служба здоровья. Также будут принимать во внимание категорию, стаж и сложность условий труда.

      Важно понимать, что надбавки до 300 и 200% не означают, что именно столько доплатят. Все будет зависеть от возможностей местных бюджетов.

      Денис Шмыгаль рассказывает, что есть человеческий фактор, из-за которого могут возникнуть проблемы с выплатами на местах, но правительство пытается коммуницировать как с местными органами власти, так и с Национальной службой здоровья.

      Откуда берут деньги на доплаты?

      Деньги берут из Фонда борьбы с COVID-19. На надбавки медработникам, которые борются с COVID-19, выделили 15,8 миллиарда гривен из госбюджета. Об этом рассказал министр Степанов.

      Часть денег направили в местные бюджеты в виде субвенций, часть передали Национальной службе здоровья. Но все равно часть местным бюджетам придется покрывать самостоятельно и это уже будет зависеть от них, получат медики надбавку и в каком размере. В частности, в Киеве накануне заверили, что выплаты будут в полном объеме. Медработники получили в среднем 11-17 тысяч доплаты за март в зависимости от должности.

      Сколько медиков заболели коронавирусом?

      Каждый 5 больной в Украине – медик. Из общего количества инфицированных COVID-19 (7170) – 1368 медицинские работники.

      Наибольшее количество больных медицинских работников зафиксировано в Черновицкой области, где также подтвердили наибольшее число зараженных людей на COVID-19. Только за последние сутки зафиксировали 123 заболевания среди медработников.

      Теперь медиков, участвующих в борьбе против коронавируса, будут тестировать каждые 5 дней.

      Достаточно ли в Украине медиков для борьбы с COVID-19?

      Из-за COVID-19, который несет угрозу жизни и низких зарплат медики увольняются больше, чем до того. В Украине это не так ощутимо как в США, Италии и других странах, где вспышка коронавируса гораздо сильнее.

      Как видно из графика в Украине есть достаточное количество врачей по сравнению с другими развитыми странами и странами, в которых сильная вспышка COVID-19.

      После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи вернутся домой 25 апреля. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19 и таким образом получали опыт

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      Сколько зарабатывают медики в Украине?

      Медицинские работники получают самые низкие зарплаты в Украине. По данным Госстата в феврале их средняя зарплата была 7 471 гривня при том, что средняя зарплата во всех отраслях составляет 10 847 гривен.

      В рамках второго этапа медицинской реформы, врачи должны были получить существенное повышение к зарплате. Однако получилось все наоборот. Увеличение заработной платы медицинским работникам возможно лишь в тех заведениях, где нет дефицита финансирования. При этом работникам больниц, где есть недофинансирование, заработные платы могут наоборот снизить.

      Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга

      В тех заведениях, которые испытывают недостаток финансирования может быть повышение уровня заработной платы. Это будет решаться на уровне руководства конкретного заведения. Что касается 984 больниц, которые имеют дефицит финансирования, то у них может быть снижение заработных плат,
      – Максим Степанов, глава Минздрава.

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      Он добавил, что в заведениях с дефицитом финансирования также может произойти сокращение медиков. Поэтому, по его словам, необходимо вносить определенные изменения в имплементации второго этапа медицинской реформы, чтобы этого избежать.

      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Публикации Статьи Коронавирус в Украине Больница Медицина Зарплата
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