Доплаты медикам: причины задержки, размер и порядок начисления

Врачи и другие работники, которые борются с COVID-19 начали получать надбавки. Однако не такие, которые ожидались.

Врачи пожаловались, что не получили надбавки за март, а если получили, то сумма значительно ниже, чем обещали. Об этом заявила депутат Юлия Клименко на заседании правительства 21 апреля. Объясняем в материале сайта 24 канала почему пришло меньше денег, чего ожидать в апреле и как начисляется надбавка.

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Почему в марте не было обещанных 300% надбавки?

В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19 дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Проблема в том, что оклад обычно у медиков – это минимальная зарплата или близкая к "минималке", так и надбавка была не так значима, как обещали.

За март правительство передало на места почти 1 миллиард гривен, чтобы медикам насчитали соответствующие и обещанные проценты. Тем медикам, которые уже в марте стали на передовую борьбы с коронавирусом,

– отметил Шмыгаль на заседании Кабмина.

Причина почему в марте были малые надбавки в том, что тогда еще не приняли изменения в бюджет и соответственно денег было неоткуда брать, объясняют в Кабмине.

Какую доплату обещают в апреле?

Медики и другие работники, которые борются с COVID-19 уже получили аванс в апреле. Однако он не содержал никаких доплат. Шмыгаль обещает, что 28 апреля доплаты будут, ведь теперь принят бюджет и проблем с деньгами не будет.

Зато глава Минздрава отметил, что "пакет этих решений еще дорабатывается и на внеочередном заседании правительства планируется вынести". Важно, что уже в апреле надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.

Кто получит доплаты?

Доплаты предусмотрены для тех, кто борется с COVID-19:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики – семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр;

врачи других специальностей, занятых лечением COVID-19;

медицинские сестры и младшие медицинские сестры;

медицинские регистраторы;

сестры хозяйки;

водители.

Заметим, что для врачей предусмотрены до 300% надбавки, а для других до 200%.

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От чего зависит процент начислений?

Начисление заработной платы – это ответственность руководителей коммунальных предприятий, которыми являются все наши медицинские учреждения и соответственно поддержка и субвенция на эти заведения идет от местных бюджетов или через инструменты Национальной службы здоровья Украины,

– сообщил Шмыгаль.

Кому начислять надбавку и в каком размере, решает руководитель медицинского учреждения, исходя из того, сколько денег выделили из местного бюджета и Национальная служба здоровья. Также будут принимать во внимание категорию, стаж и сложность условий труда.

Важно понимать, что надбавки до 300 и 200% не означают, что именно столько доплатят. Все будет зависеть от возможностей местных бюджетов.

Денис Шмыгаль рассказывает, что есть человеческий фактор, из-за которого могут возникнуть проблемы с выплатами на местах, но правительство пытается коммуницировать как с местными органами власти, так и с Национальной службой здоровья.

Откуда берут деньги на доплаты?

Деньги берут из Фонда борьбы с COVID-19. На надбавки медработникам, которые борются с COVID-19, выделили 15,8 миллиарда гривен из госбюджета. Об этом рассказал министр Степанов.

Часть денег направили в местные бюджеты в виде субвенций, часть передали Национальной службе здоровья. Но все равно часть местным бюджетам придется покрывать самостоятельно и это уже будет зависеть от них, получат медики надбавку и в каком размере. В частности, в Киеве накануне заверили, что выплаты будут в полном объеме. Медработники получили в среднем 11-17 тысяч доплаты за март в зависимости от должности.

Сколько медиков заболели коронавирусом?

Каждый 5 больной в Украине – медик. Из общего количества инфицированных COVID-19 (7170) – 1368 медицинские работники.

Наибольшее количество больных медицинских работников зафиксировано в Черновицкой области, где также подтвердили наибольшее число зараженных людей на COVID-19. Только за последние сутки зафиксировали 123 заболевания среди медработников.

Теперь медиков, участвующих в борьбе против коронавируса, будут тестировать каждые 5 дней.

Достаточно ли в Украине медиков для борьбы с COVID-19?

Из-за COVID-19, который несет угрозу жизни и низких зарплат медики увольняются больше, чем до того. В Украине это не так ощутимо как в США, Италии и других странах, где вспышка коронавируса гораздо сильнее.

Как видно из графика в Украине есть достаточное количество врачей по сравнению с другими развитыми странами и странами, в которых сильная вспышка COVID-19.

После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи вернутся домой 25 апреля. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19 и таким образом получали опыт

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Сколько зарабатывают медики в Украине?

Медицинские работники получают самые низкие зарплаты в Украине. По данным Госстата в феврале их средняя зарплата была 7 471 гривня при том, что средняя зарплата во всех отраслях составляет 10 847 гривен.

В рамках второго этапа медицинской реформы, врачи должны были получить существенное повышение к зарплате. Однако получилось все наоборот. Увеличение заработной платы медицинским работникам возможно лишь в тех заведениях, где нет дефицита финансирования. При этом работникам больниц, где есть недофинансирование, заработные платы могут наоборот снизить.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга

В тех заведениях, которые испытывают недостаток финансирования может быть повышение уровня заработной платы. Это будет решаться на уровне руководства конкретного заведения. Что касается 984 больниц, которые имеют дефицит финансирования, то у них может быть снижение заработных плат,

– Максим Степанов, глава Минздрава.

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Он добавил, что в заведениях с дефицитом финансирования также может произойти сокращение медиков. Поэтому, по его словам, необходимо вносить определенные изменения в имплементации второго этапа медицинской реформы, чтобы этого избежать.