Надеемся, что в АП не будут тормозить подписание металлургического закона, – глава комитета ВР

Закон о продлении повышенной пошлины на экспорт украинского металлолома должен быть вне политической конъюнктуры, поскольку он принят в интересах всего украинского общества.

Об этом завил в интервью изданию "Минпром" глава комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде принят закон, что устанавливает пошлину на уровне 42 евро за тонну на вывоз металлолома за границу. Данный закон защищает украинскую промышленность, особенно на фоне протекционистской политики США и ЕС, которые вводят пошлины на ввоз металлопродукции. Кроме того, как стало известно, только в апреле 2018 года 85% украинского металлолома было продано непризнанному Приднестровью, что находится под влиянием РФ.

В данный момент закон ожидает подписи спикера ВР Андрея Парубия, а затем президента Петра Порошенко.

"Новый "металлургический" закон получил широкую поддержку как в комитете ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, так и в зале парламента. Учитывая что мы пошли навстречу предложению парламентского большинства относительно срока действия закона (продолжение повышенной пошлины на 1 год вместо 3 лет) – мы надеемся, что в Администрации Президента не будут тормозить подписание закона", – заявил глава парламентского комитета.

Также Галасюк сообщил, что принятие закона – это мощная "прививка" стабильности курса гривны и цен в магазинах", поэтому он должен быть вне политической конъюнктуры.