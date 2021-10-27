Надеюсь, он за это ответит, – сын погибшего прокомментировал смертельное ДТП в Харькове

Сын водителя Chevrolet, который погиб в смертельном ДТП, рассказал, что его отец был опытным и осторожным водителем. Мужчина выразил надежду, что виновник получит надлежащее наказание.

Очевидцы аварии рассказали, что оторванное колесо от одной из машин повредило припаркованный неподалеку внедорожник. На место ДТП прибыл сын погибшего водителя Chevrolet.

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Сын погибшего надеется на наказание

Сын погибшего в ДТП рассказал, что его отец был осторожным за рулем, в отличие от водителя Infinity. Поэтому мужчина надеется на справедливое наказание для него.

Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было наплевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит,

– заявил мужчина.

Свидетели аварии рассказали, что один из пассажиров авто виновника ДТП несколько минут лежал на обочине без сознания, однако впоследствии пришел в себя. У девушки, которая также была в этом автомобиле, болел живот, на что она жаловалась. Также очевидцы говорят, что она долго плакала.

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