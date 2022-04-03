Об этом 3 апреля рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она отметила, что надеется – правоохранители смогут зафиксировать преступления захватчиков и в Черниговской области.

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"Болезненным для нас является и Сумской регион. На Харьковщине непростая история Изюма, поэтому мы работаем и будем работать на все 100%, но очень много преступлений совершили и совершают сейчас", – рассказала Венедиктова.

Буду обвинять на всех площадках

По словам генпрокурора, Россия будет отвечать за свои преступления. Хотя с человеческой точки зрения очень трудно создать соразмерное наказание за все зверства.

Я смотрю материалы дела. Надеюсь, что вы этого никогда не увидите. Однако я генпрокурор и буду обвинять их на всех международных площадках. Поэтому никакой беспристрастности этим негодяям и их адвокатам не дам,

– сказала Венедиктова.

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