На Днепропетровщине мужчина ради денег два дня пытал своего знакомого. 31-летний злоумышленник надел на шею своей жертве собачий ошейник, привязал и бил.

Как рассказали в полиции Днепропетровщины, о пытках удалось узнать от свидетеля, который увидел все собственными глазами.

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Правоохранители обнаружили пострадавшего избитым и обессиленным. Его сразу же госпитализировали в больницу: на теле у него было много ран. Там же обнаружили и злоумышленника, который взял в плен жертву.

Как оказалось, мужчину похитил знакомый из подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в авто и отвез в собственную квартиру. В доме надел на мужчину ошейник и привязал.

В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, которую впоследствии посетил и похитил ценные вещи.

За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла три уголовных производства.

На этой же неделе в Харьковской области задержали трех человек, которые похитили мужчину и требовали за него выкуп. Дело в том, что накануне трое бандитов пытались "выбить" из мужчины несуществующий долг. За 20 тысяч долларов они обещали отпустить жертву. В конце концов их задержала полиция, подробности читайте по ссылке.