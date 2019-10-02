Наделали шума среди врагов: бойцы 24 королевской бригады вернулись домой (фото, видео)

После восьми месяцев на передовой 24 механизированная бригада имени короля Данила вернулась в пункт постоянной дислокации – Яворов, что на Львовщине. Защитников встречал весь город.

Королевская пехота с февраля удерживала фронт в районе Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, и Славного.

Важно! Рада создала Временную комиссию по вопросам ветеранов войны: чем она будет заниматься

Бойцы рассказали: враг не чурался запрещенных калибров и даже ударил по украинским позициям из специфического вооружения "Змей Горыныч", которое есть только у российской армии.

Командир батальона 24 бригады Сергей Мазорчук отметил, что перемирия на Донбассе никто не соблюдает: оккупанты используют тяжелую ствольную артиллерию и минометы 120 калибра.

"Так же по нашим подразделениям в Марьинке была использована УР-77. Слава Богу, в тот период у нас только один военнослужащий получил травму, они не попали", – отметил он.

Важно! 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

Во время встречи родные не сдерживали своих эмоций – ведь их отцы, сыновья, братья наконец-то дома.

Как встречали военных в Яворове: смотрите фото

Бойцы же держали в руках фотографии собратьев, погибших на передовой. За пять лет войны с Россией 24 механизированная бригада потеряла в бою 130 воинов. Десятерых из них – за эту, последнюю ротацию. Еще 42 пехотинца ранены.



На Львовщину с передовой вернулись бойцы королевской бригады

Командир взвода 24 бригады Олег Слободян показал фотографию своего товарища, боевого побратима Александра Бардалима.

Мы с ним воевали не один год, не одну ротацию. К сожалению, так случилось, что от пули снайпера он погиб как герой, спасая жизнь побратиму,

– рассказал он.

Сейчас для бойцов пришло время получать боевые награды. Тем более, как свидетельствует разведка, бригада таки наделала шума среди врагов.

"Ни одна смерть королевского пехотинца не обошлась безнаказанно для захватчиков. Агрессор платит десятикратную цену, уважает и боится бригаду", – подчеркнул Валерий Гудзь, командир 24 бригады.

Теперь бойцов ожидает двухмесячный отдых, а дальше — учения, слаживание и возвращение на фронт уже зимой.