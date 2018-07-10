Надежда Дорофеева показала сексапильные фото в купальнике

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева наслаждается отдыхом на Бали. Оттуда звезда опубликовала фото, на которых она позирует перед камерой в купальнике.

Обольстительная Надежда Дорофеева, несмотря на насыщенный гастрольный график, находит время и для семейного отдыха с супругом Владимиром Дантесом. Певица отправилась в путешествие на Бали, где сделала серию пикантных фото в купальнике. Артистка и известная модница показала кадры на своей странице в Instagram.

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Перед камерой Надежда Дорофеева снялась в нескольких сексапильных купальниках, демонстрируя соблазнительные формы. При этом звезда отказалась от макияжа, подчеркнув свою естественную красоту. Стоит отметить, что выглядит она роскошно.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Лип 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Лип 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Лип 2018 р. о 4:51 PDT