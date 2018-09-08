Надежда Дорофеева показала спортивную фигуру: фото
Певица Надежда Дорофеева, участница группы "Время и Стекло", показала поклонникам в социальных сетях подтянутую спортивную фигуру.
Новое фото Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.
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29-летняя Надежда Дорофеева продемонстрировала отличную фигуру в топе и спортивных штанах с маленькими гантелями
"На стиле и на спорте", – прокомментировала снимок певица.
Надя Дорофеева / Instagram
Напомним, главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов лета в рамках премии "M1 Music Awards. 4 Сезона". Так, совместная песня Нади Дорофеевой из Монатиком "Глубока" победила в номинациях "Хит лета" и "Проект лета".
Источник: 24 Канал
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