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Надежда Дорофеева примеряла роскошное платье для светского мероприятия: фото

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Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева / Фото из открытых источников

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева засветила роскошные наряды на церемонии награждения премии "Золотая жар-птица". Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

Певица и участница популярной группы надежда Дорофеева любит экспериментировать со стилем и образами. Артистка умело сочетает женскую сексуальность и элегантность. Это Надежда Дорофеева продемонстрировала на ежегодной церемонии вручения премии "Жар-птица".

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Для светского мероприятия звезда выбрала стильное белое платье с рукавами. Одеяние имело немалый разрез и оголяло стройную ногу певицы. Кроме того, платье подчеркивало идеальные формы артистки. Укладка и темный макияж с акцентом на глаза дополнили стильный образ. Также Надежда Дорофеева подобрала босоножки голубого цвета и украшения, которые завершили "лук" певицы.

Вероятно, это был своеобразный флеш-моб участников творческих коллективов, продюсером которых является Потап. Позитив из группы "Время и Стекло", Мишель Андраде и Дядя Вадя также выбрали светлые наряды для церемонии. А вот экс-жена Потапа Ирина Горовая решила выделяться на фоне подопечных мужа и выбрала для выхода черное платье. 

 

Black and White. @gorovaya_irina

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Напомним, что 19 мая в Киеве состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018". Светское мероприятие провели в Национальном дворце "Украина". Никто из подопечных Потапа не получил желаемой награды на премии.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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