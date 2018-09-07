Надежда Дорофеева в обольстительной позе показала стройную фигуру: фото

Певица Надежда Дорофеева, участница группы "Время и Стекло", порадовала фанатов новым соблазнительным кадром.

28-летняя Дорофеева опубликовала в Instagram пикантный кадр, на котором соблазнительно позирует в черном цельном купальнике.

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Надежда Дорофеева

"Жена Вовы Дантеса", – подписала фото артистка.

Как известно, Надежда замужем за певцом, экс-участником группы "ДИО.фильмы" Владимиром Дантесом (настоящее имя – Владимир Гудков).

