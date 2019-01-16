Надежда Киченок победила Ястремскую в украинском дерби на Australian Open-2019

16 января в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису стартовали соревнования в парных разрядах среди мужчин и женщин.

Украинка Надежда Киченок и китаянка Ван Яфань вышли во второй круг парного разряда Australian Open. В стартовом раунде Киченок и Яфань нанесли поражение украинско-грузинскому тандему Даяна Ястремская – Оксана Калашникова – 6:4, 6:2.

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Надежда Киченок в четвертый раз в карьере участвует в парной сетке австралийского "мейджора". В прошлом году украинка установила здесь свой личный рекорд – 1/8 финала в парном разряде.

Даяна Ястремская впервые выступала в парной сетке турниров Большого Шлема. Украинка продолжит свое выступление в Мельбурне в одиночном разряде, где уже 17 января сыграет против Карлы Суарес Наварро из Испании.

В следующем круге Надежда Киченок и Ван Яфань встретятся с четвертой сеяной парой Николь Меликар / Квита Пешке.

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