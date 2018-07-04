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Надежда Киченок с победы стартовала в парном разряде Wimbeldon

11 Читати новину українською
Анастасия Родионова вместе с Надеждой Киченок
Анастасия Родионова вместе с Надеждой Киченок / btu.org.ua

Украинка Надежда Киченок вместе с Анастасией Родионовой из Австралии выиграли матч первого круга теннисного турнира Wimbeldon с призовым фондом 15 млн 982 тыс фунтов стерлингов, который проходит в Великобритании.

Поединок продолжался 1 час и 13 минут. В первой партии Киченок и Родионова оформили два брейка, а во втором сете – один. За весь матч Надежда и Анастасия не отдали соперницам ни одного гейма на своей подаче.

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Надежде Киченок ранее дважды удавалось пройти первый раунд на Wimbldon (2014, 2017) в парном разряде. Свой личный рекорд на мейджорах 25-летняя украинка установила в этом году в Австралии, где пробилась в 1/8 финала.

36-летняя представительница Австралии Анастасия Родионова за свою карьеру трижды доходила до четвертьфинала Winbeldon в паре (2002, 2011, 2014 года).

Следующую игру Надежда и Анастасия проведут с победительницам противостояния Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) – Мию Като/Эри Ходзуми (обе – Япония).

Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)/Саманта Стосур (Австралия) 2:0 (6:2, 6:4)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 канал
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