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Надежда Мейхер призналась, что делала в детстве, чтобы не иметь большие губы

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Надежда Мейхер
Надежда Мейхер / Фото из открытых источников

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и ведущая Надежда Мейхер опубликовала свое архивное фото в детстве и поделилась трогательным воспоминанием.

Об этом Надежда Мейхер написала на своей странице в Instagram.

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Когда я была маленькой, моя бабушка Евгения постоянно говорила, чтобы я "закусывала" губы, чтобы они не выросли большими. В молодости было не модно и не красиво иметь большие губы,
– рассказала Мейхер.

Женщина добавила, что некоторое время в детстве верила бабушкиной "гипотезе" и прикусывала губы.

"Однако, как видите, не помогло", – пошутила певица.

надія мейхер

Надежда Мейхер / Instagram

 

Когда я была маленькой, моя Бабуля Евгения всё время говорила чтобы я « закусывала» губы)))( видя тенденцию )))) Дабы они не выросли большими ( В её молодости, а это 30-е-40-е гг. было не модно и не красиво иметь большие губыКакое-то время я верила бабушкиной «гипотезе» и прикусывала губы)) Но как видите, это не помогло)) Дай Бог моей бабуленьке ещё долгих лет жизни. Обожаю Её, и бесконечно благодарю за незабываемое время, которое провела в деревне Збручивка. За теплоту, заботу, любовь... За домашнюю еду, вкуснее которой в мире нет! БУДТЕ СОБОЙ! #надеждамейхер БЕРЕГИТЕ СВОИ ПРИРОДНЫЕ ДАННЫЕ! ЭТО ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ! И не забывайте о Родных и Близких!#детство #семья #родные #певица

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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