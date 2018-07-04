Надежда Мейхер призналась, что делала в детстве, чтобы не иметь большие губы
Экс-солистка группы "ВИА Гра" и ведущая Надежда Мейхер опубликовала свое архивное фото в детстве и поделилась трогательным воспоминанием.
Об этом Надежда Мейхер написала на своей странице в Instagram.
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Когда я была маленькой, моя бабушка Евгения постоянно говорила, чтобы я "закусывала" губы, чтобы они не выросли большими. В молодости было не модно и не красиво иметь большие губы,
– рассказала Мейхер.
Женщина добавила, что некоторое время в детстве верила бабушкиной "гипотезе" и прикусывала губы.
"Однако, как видите, не помогло", – пошутила певица.
Надежда Мейхер / Instagram
Источник: 24 Канал
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