Надежда Мейхер прорекламировала собственную коллекцию одежды: пикантная фотосессия

Экс-участница группы "Виа Гра" и телеведущая Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии, результаты которой показала в сети. Так, звезда сделала рекламу для собственной коллекции одежды.

Роскошную Надежду Мейхер по праву можно назвать талантливой, ведь она испробовала много творческих занятий. В частности, звезда – популярная певица, телеведущая, поэтесса и даже дизайнер.

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Артистка еще в 2015 году основала бренд Meiher by Meiher и похвасталась своей коллекцией одежды. Для рекламы Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии на крыше столичной многоэтажки.

В каких только локациях мы не проводили фотосессии. Кроме стандартных студийных, леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, дороги, street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и созидания вдохновляться новыми идеями, мыслями, чувствами,

– призналась Надежда Мейхер.

Стоит отметить, что наряды от экс-солистки группы "Виа Гра" выглядят стильно и соблазнительно, что уже отметили пользователи сети. В то же время снимки Надежды Мейхер, которые она сделала на крыше и в студии, стали отличной рекламой украинского бренда.

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 11:37 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 7 Сер 2018 р. о 12:56 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 11 Сер 2018 р. о 5:51 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 13 Сер 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 14 Сер 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 14 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 14 Сер 2018 р. о 12:14 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 11:26 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 10 Сер 2018 р. о 10:37 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 7 Сер 2018 р. о 10:58 PDT