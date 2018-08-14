Надежда Мейхер прорекламировала собственную коллекцию одежды: пикантная фотосессия
Экс-участница группы "Виа Гра" и телеведущая Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии, результаты которой показала в сети. Так, звезда сделала рекламу для собственной коллекции одежды.
Роскошную Надежду Мейхер по праву можно назвать талантливой, ведь она испробовала много творческих занятий. В частности, звезда – популярная певица, телеведущая, поэтесса и даже дизайнер.
Читайте также: Что за рейтузы и трусы, – сторонники Надежды Дорофеевой раскритиковали ее образ
Артистка еще в 2015 году основала бренд Meiher by Meiher и похвасталась своей коллекцией одежды. Для рекламы Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии на крыше столичной многоэтажки.
В каких только локациях мы не проводили фотосессии. Кроме стандартных студийных, леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, дороги, street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и созидания вдохновляться новыми идеями, мыслями, чувствами,
– призналась Надежда Мейхер.
Стоит отметить, что наряды от экс-солистки группы "Виа Гра" выглядят стильно и соблазнительно, что уже отметили пользователи сети. В то же время снимки Надежды Мейхер, которые она сделала на крыше и в студии, стали отличной рекламой украинского бренда.