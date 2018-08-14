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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Надежда Мейхер прорекламировала собственную коллекцию одежды: пикантная фотосессия

94 Читати новину українською
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер / Фото из соцсетей

Экс-участница группы "Виа Гра" и телеведущая Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии, результаты которой показала в сети. Так, звезда сделала рекламу для собственной коллекции одежды.

Роскошную Надежду Мейхер по праву можно назвать талантливой, ведь она испробовала много творческих занятий. В частности, звезда – популярная певица, телеведущая, поэтесса и даже дизайнер.

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Артистка еще в 2015 году основала бренд Meiher by Meiher и похвасталась своей коллекцией одежды. Для рекламы Надежда Мейхер снялась в стильной фотосессии на крыше столичной многоэтажки.

В каких только локациях мы не проводили фотосессии. Кроме стандартных студийных, леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, дороги, street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и созидания вдохновляться новыми идеями, мыслями, чувствами,
– призналась Надежда Мейхер.

Стоит отметить, что наряды от экс-солистки группы "Виа Гра" выглядят стильно и соблазнительно, что уже отметили пользователи сети. В то же время снимки Надежды Мейхер, которые она сделала на крыше и в студии, стали отличной рекламой украинского бренда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода
Источник: 24 Канал
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