Надежда Мейхер сменила имидж: фото

Украинская певица Надежда Мейхер активно ведет свой блог в социальной сети, а также не редко показывает подписчикам фото из личной жизни. Так, женщина опубликовала новые фото, на которых изменила прическу.

Об этом Мейхер сообщила на своей странице в Instagram.

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Интернет-юзеры одобрительно отреагировали на изменение стиля экс-солистки группы "ВИА Гра". Кое-кто даже сравнил Надежду с главной героиней одноименного фильма Амели.

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 7 Чер 2018 р. о 11:10 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 8 Чер 2018 р. о 11:07 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 9 Чер 2018 р. о 6:47 PDT

Французская романтическая комедия "Амели" / Скриншот

Кто такая Надежда Мейхер?

Известная украинская певица, которая была одной из первых участниц группы "ВИА Гра". В 2005 году Надежда Мейхер покинула вокальный коллектив, а уже в 2009 году вновь вернулась в группу. В творческой паузе вокалистка активно развивала карьеру телеведущей. Надежда Мейхер вела программу "Невероятные истории любви" и "Невероятная правда о звездах".