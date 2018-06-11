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Надежда Мейхер сменила имидж: фото

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Надежда Мейхер
Надежда Мейхер / Фото из открытых источников

Украинская певица Надежда Мейхер активно ведет свой блог в социальной сети, а также не редко показывает подписчикам фото из личной жизни. Так, женщина опубликовала новые фото, на которых изменила прическу.

Об этом Мейхер сообщила на своей странице в Instagram.

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Интернет-юзеры одобрительно отреагировали на изменение стиля экс-солистки группы "ВИА Гра". Кое-кто даже сравнил Надежду с главной героиней одноименного фильма Амели.

амелі

Французская романтическая комедия "Амели" / Скриншот

Кто такая Надежда Мейхер?
Известная украинская певица, которая была одной из первых участниц группы "ВИА Гра". В 2005 году Надежда Мейхер покинула вокальный коллектив, а уже в 2009 году вновь вернулась в группу. В творческой паузе вокалистка активно развивала карьеру телеведущей. Надежда Мейхер вела программу "Невероятные истории любви" и "Невероятная правда о звездах".

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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