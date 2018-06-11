Надежда Мейхер сменила имидж: фото
Украинская певица Надежда Мейхер активно ведет свой блог в социальной сети, а также не редко показывает подписчикам фото из личной жизни. Так, женщина опубликовала новые фото, на которых изменила прическу.
Об этом Мейхер сообщила на своей странице в Instagram.
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Интернет-юзеры одобрительно отреагировали на изменение стиля экс-солистки группы "ВИА Гра". Кое-кто даже сравнил Надежду с главной героиней одноименного фильма Амели.
Французская романтическая комедия "Амели" / Скриншот
Кто такая Надежда Мейхер?
Известная украинская певица, которая была одной из первых участниц группы "ВИА Гра". В 2005 году Надежда Мейхер покинула вокальный коллектив, а уже в 2009 году вновь вернулась в группу. В творческой паузе вокалистка активно развивала карьеру телеведущей. Надежда Мейхер вела программу "Невероятные истории любви" и "Невероятная правда о звездах".