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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Надежда на два миллиарда: спасет ли МВФ Украину от финансового кризиса

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Украинская власть таки уговорила Международный валютный фонд "принять зачет" на профпригодность, поэтому миссия МВФ посетит Украину осенью 2018 года и проверит, выполнены ли требования, необходимые для получения пятого транша финансовой помощи. Бюджет нашей страны должен пополниться на два миллиарда евро.

В Министерстве финансов уверяют, что пришли к согласию в вопросе Антикоррупционного суда, который таки создадут, и в вопросе цены на газ для населения, которую таки поднимут. А еще – обещают экономить.

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А это может означать сокращение финансирования из бюджета, например, социальных программ. Ведь в 2018 и бизнес, и обычные украинцы – плохо платят налоги.

Без сомнения, приезд новой миссии Фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога. Положительные результаты позволят пополнить резервы НБУ и привлечь гарантии Всемирного Банка на 800 миллионов долларов и макрофинансовой помощи ЕС в размере одного миллиарда евро,
– заверила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

А это, по ее словам, позволит увеличить международные резервы до 21 миллиарда долларов, что стабилизирует курс гривны и поможет удержать национальную валюту до конца 2018 года в рамках запланированных 30 гривен за доллар США.

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий считает, что приезд миссии МВФ в Киев – шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка. А приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины.

В первую очередь эти деньги нам необходимы, чтобы погасить внешний долг в шесть миллиардов долларов, которые Украина обязана выплатить за полтора года. Поскольку инвесторы до сих пор боятся вкладывать деньги в отечественную экономику, нам остается только перекрывать долги новыми займами,
– подчеркнул Смолий.

Смолій

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий

"Экономика чувствует себя сейчас достаточно неплохо", – считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Впрочем, подтверждает слова Смолия относительно рисков, связанных с возможностью правительства обслуживать внешние долги.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан

Эксперт уверяет, что без сотрудничества с МВФ Украину не будут готовы кредитовать даже международные финансовые организации, которые сегодня оказывают поддержку. А новые иностранные инвесторы к нам просто не пойдут.

Если Украина выпадет из программы финансовой поддержки МВФ, уже через год или два может вернуться в кризисный 2015 год,
– отметила Елена Белан.

А вот преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар считает, что без транша МВФ в Украине будет не только экономический, но и политический кризис.

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар

Вы же знаете, насколько наши граждане чувствительны к даже незначительным колебаниям курса валют. А тем более, каких-то задержек с пенсиями или зарплатами в государственном секторе. И парламент, и президент понимают необходимость сотрудничества. Иначе бы они не шли на уступки, которых откровенно не желали. Другого выбора Украина на сегодня не имеет,
– подытожил Валерий Пекар.

Если Украина будет претендовать и на шестой транш финпомощи, политикам придется наконец открыть рынок земли и активнее взыскивать долги с экс-владельцев обанкротившихся банков, а также "Приватбанка".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября 2018 года, чем фактически продолжил продажу газа населению по сниженным ценам.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины МВФ Транш МВФ Министерство финансов Украины Долговой кризис
Источник: 24 канал
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