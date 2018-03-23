"Надежда": новый хит Процишина о судьбе Надежды Савченко
Тема Надежды Савченко безусловно номер один в Украине. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госперевороте. Савченко якобы планировала взорвать здание Верховной Рады.
Но 23 марта Савченко арестовали на 59 дней.
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И пока украинцы и мир наблюдают за развитием событий дела Савченко, "Вести.UA." и Богдан Процишин создали песню о судьбе Савченко.
Больше – смотрите в видео "Вести.UA".
Источник: 24 Канал
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