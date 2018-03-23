"Надежда": новый хит Процишина о судьбе Надежды Савченко

Тема Надежды Савченко безусловно номер один в Украине. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госперевороте. Савченко якобы планировала взорвать здание Верховной Рады.

Но 23 марта Савченко арестовали на 59 дней. Читайте также: "Путь всех инакомыслящих": новый хит Процишина о Московском патриархате и еретиках И пока украинцы и мир наблюдают за развитием событий дела Савченко, "Вести.UA." и Богдан Процишин создали песню о судьбе Савченко. Больше – смотрите в видео "Вести.UA".