Надежды украинцев на Зеленского и его партию еще не растаяли, – глава соцгруппы "Рейтинг"

Те надежды, которые возлагались на Владимира Зеленского и его партию, у украинцев еще не растаяли. Однако нет тех максимальных показателей, о которых говорилось в сентябре. И в экономическом плане, и с точки зрения ситуации во власти ничего особо не изменилось для украинцев.

"Власть и дальше подозревается в коррупции, украинец и дальше хотел бы, чтобы власть сделала что-то для него – то есть чтобы власть дала денег, заработков, благ, дешевых коммунальных платежей и тому подобное. Украинец и дальше смотрит на власть с точки зрения, что она должна что-то ему дать", – рассказал в интервью "РБК-Украина" директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Не получая это, украинец-патерналист теряет определенную удовлетворенность властью, отметил эксперт.

По словам Антиповича, Зеленский и "Слуга народа" остаются в определенной степени безальтернативными политическими проектам.

Лозунг Порошенко "жить по-новому" избиратель воплотил через 5 лет, выбрав нового политика в президенты и новую политсилу в парламент. И возвращаться к старым политикам украинец не очень хочет,

– отметил директор "Рейтинга".

Поэтому у украинцев один путь – если ты разочаровался в нынешней власти, можешь пойти в никуда: присоединиться к тем, кто не ходит на выборы, или тем, кто не определился. Возможно, такие украинцы будут искать альтернативные новые политические проекты, которые должны появляться, предположил Антипович.

Он также ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, будут ли искать себе нового мессию те, кто разочаруется в Зеленском.

"Да. Небольшие перетоки от снижения поддержки "Слуги народа" пошли в "ОПЗЖ", преимущественно на востоке Украины, были небольшие перетоки в "Батькивщину"– это прежде всего центральная Украина. Но это небольшие перетоки. Ни о каких обвалах рейтинга "СН" в пользу какой-то политсилы речь не идет", – отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, такой разочарованный избиратель должен искать новый политический проект, но пока их не видно и не слышно. Украинцам нужен лидер, который будет сидеть на телеэкранах, будет узнаваем, близок к народу с точки зрения хотя бы декларируемых им принципов и идей.

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Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала