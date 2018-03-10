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Надя Дорофеева поделилась секретами, как оставаться в форме

793 Читати новину українською
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото из Іnstagram

Вокалистка группы "Время и стекло" певица Надя Дорофеева поделилась, как успевает делать множество дел и оставаться энергичной и в прекрасном настроении.

Об этом Надя рассказала сайту Сosmo.

Все по графику

Дорофеева признается, что ее жизнь просто-таки расписана по графику.

"Все планирую заранее, из-за чего у меня практически нет свободного времени. С другой стороны, когда планируешь, больше успеваешь. Проверено!", – поделилась певица.

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Личная жизнь

"И у меня, и у Вовы (муж Нади – украинский певец и ведущий Владимир Дантес) – сложные графики, поэтому мы редко можем побыть вдвоем. Но выход есть: когда появляется свободное время и возникает миллион дел, можно отменить 90 процентов из них, чтобы провести хотя бы часик вместе", – говорит Дорофеева.

Не забывать об отдыхе

Певица уже три года находится а очень активном рабочем режиме и распорядок дня чаще всего ненормированный. Потому Надя старается планировать свой день, чтобы успевать побольше и оставить немного времени на отдых.

"Остановиться очень сложно, иногда приходится тормозить себя, чтобы просто выспаться", – добавляет певица.

Ценить близких

"Выделять между концертами время для родных практически не удается, поэтому я очень ценю каждую минуту, проведенную с ними", – рассказывает Дорофеева.

Заниматься любимым делом

По словам Нади, все свободное время она посвящает саморазвитию, в частности, артистка ходит на вокал или занимается спортом.

Уход за кожей лица

Главное бьюти-правило певицы – никогда не ложиться спать накрашенной. Также Надя старается пить много воды и пользуется ухаживающей косметикой одной линейки по рекомендации косметолога.

Считаю очищение кожи очень важно. Недавно сделала отвар ромашки, заморозила его и теперь протираю лицо кубиками льда. Еще я – фанат корейских масок для лица, особенно увлажняющих,
– делится Надя секретами красоты.

Искать вдохновение

Дорофеева говорит, что ее вдохновляют добрые дела и хорошая музыка, а путешествия с мужем и красивые города наполняют силами.

Создавать себе маленькие радости

"Никогда и ни за что не откажусь от вкусной еды – это мой источник радости", – рассказывает певица.

Теги: Новости Украины LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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