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Надя Дорофеева похвасталась подтянутыми ягодицами в бассейне: фото

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Надя Дорофеева для SO DODO
Надя Дорофеева для SO DODO / Instagram / @nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева всегда имела прекрасную спортивную форму и следила за своим телом. Несмотря на напряженный график, артистка успевает отдыхать и радовать поклонников пикантными фото.

Так, звезда украинской сцены опубликовала в  Instagram новое фото, на котором она одета в черный сплошной купальник, который четко подчеркнул ее ягодицы. На руке Нади можно увидеть ее многочисленные татуировки, а макияж на лице чуть-чуть забрызган водой.

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"Сегодня был сумасшедший, сложный и очень счастливый день. Спасибо", – заинтриговала своей подписью под фото Дорофеева.


Надя Дорофеева

Похоже, день у исполнительницы действительно оказался длинным, так как фото в бассейне на фоне огней города сделано ночью. Но тем не менее, звезда выглядит великолепно, что подтверждают ее более чем 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев фанатов. Некоторые даже сразу не увидели на артистке купальник и подумали, что Дорофеева оголилась, но все же они положительно оценили образ Нади.

Теги: Эротика Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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