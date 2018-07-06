Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой на отдыхе на Бали: фото
Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева сейчас отдыхает на Бали вместе с мужем Владимиром Дантесом.
Звездные супруги с радостью делятся снимками с романтического отпуска в Instagram.
"Безупречное время", – подписала Надежда фотографию, на которой обнимает мужа в бассейне. Владимир Дантес также выложил хороший кадр с отдыха в объятиях любимой.
Дорофеєва виклала і кілька фото у купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.
Источник: 24 Канал
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