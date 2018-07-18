Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности

На одном из последних фото украинской певицы Нади Дорофеевой фанаты и журналисты заметили округлый живот, заподозрив ее в беременности. Артистка решила прекратить догадки и дала официальный комментарий.

Фотография, на которой Дорофеева позирует в стильном сплошном купальнике в примерочной магазина вызвала большой интерес со стороны СМИ и подписчиков. Они вроде там разглядели округлий живот, выделяющийся в обтягивающем купальнике. Солистка группы "Время и Стекло" отреагировала на все домыслы сторонников о ее беременности.

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Поэтому Надя опубликовала в своих Instagram-Stories лаконичный ответ "переели" на фоне скриншота статьи украинского издания с заголовком: "Беременная или переели? Надя Дорофеева взбудоражила сеть новым фото в купальнике".



Надя Дорофеева ответила на слухи о беременности