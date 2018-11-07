21:47
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Надя Дорофеева соблазнила сияющим топом и украшениями на вечеринке Moschino и H&M

      68 Читати новину українською
      Надя Дорофеева
      Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

      Украинская певица Надя Дорофеева стала гостьей VIP-вечеринки по случаю запуска лимитированной дизайнерской коллекции Moschino [tv] H&M. На светском событии артистка не только засветила стильный look, но и сыграла настоящий DJ-сет.

      Приглашенными на вечеринке стали первые звезды украинского шоу-бизнеса: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Tayanna, Леся Никитюк, Ксения Шнайдер, Элина Свитолина и много других. Однако не меньше других журналистов и публику поразила Надя Дорофеева, которая продемонстрировала эффектный образ.

      Читайте также: Надя Дорофеева в металлическом парике показала свой костюм на Хэллоуин 2018: фото

      Для выхода участница дуэта "Время и Стекло" надела сексуальный сияющий топ от Moschino и H&M, подчеркивавший ее грудь, белые спортивные штаны, черную куртку свободного кроя и блестящие ботинки на каблуке. Свой образ она дополнила массивной золотистой подвеской на шее, которая имела форму слова Moschino. Серьги и черная сумка на цепочке отлично завершили look.

       

      Заплетенные колоски на волосах, макияж и светло-зеленый маникюр стали прекрасным дополнением наряда. Надя уверенно чувствовала себя в дизайнерских вещах и зажигала публику громкими хитами за пультом DJ.

      Яркие фото с вечеринки также в Instagram опубликовали ведущая Катя Осадчая и спортсменка Элина Свитолина.

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Надя Дорофеева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук