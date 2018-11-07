Надя Дорофеева соблазнила сияющим топом и украшениями на вечеринке Moschino и H&M

Украинская певица Надя Дорофеева стала гостьей VIP-вечеринки по случаю запуска лимитированной дизайнерской коллекции Moschino [tv] H&M. На светском событии артистка не только засветила стильный look, но и сыграла настоящий DJ-сет.

Приглашенными на вечеринке стали первые звезды украинского шоу-бизнеса: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Tayanna, Леся Никитюк, Ксения Шнайдер, Элина Свитолина и много других. Однако не меньше других журналистов и публику поразила Надя Дорофеева, которая продемонстрировала эффектный образ.

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Для выхода участница дуэта "Время и Стекло" надела сексуальный сияющий топ от Moschino и H&M, подчеркивавший ее грудь, белые спортивные штаны, черную куртку свободного кроя и блестящие ботинки на каблуке. Свой образ она дополнила массивной золотистой подвеской на шее, которая имела форму слова Moschino. Серьги и черная сумка на цепочке отлично завершили look.

Заплетенные колоски на волосах, макияж и светло-зеленый маникюр стали прекрасным дополнением наряда. Надя уверенно чувствовала себя в дизайнерских вещах и зажигала публику громкими хитами за пультом DJ.

Яркие фото с вечеринки также в Instagram опубликовали ведущая Катя Осадчая и спортсменка Элина Свитолина.