Надя Дорофеева в металлической парике показала свой костюм на Хэллоуин 2018: фото

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выбрала костюм Клеопатры на Хэллоуин 2018, фото в интересном образе она выложила у себя в Instagram.

На фото Надя позирует в необычном металлическом парике и с ярким макияжем. Певица выбрала бежевый топ, а также дополнила образ перебивными татуировками и золотыми украшениями.

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В комментариях под фото подписчики отметили, что им понравился образ Нади, но другая часть пользователей подчеркнула сходство с другой исполнительницей Светланой Лободой, которая в начале года появилась в практически идентичном костюме в своем клипе на песню "Парень".

"Похоже на Лободу из клипа "Парень", "Сразу, как посмотрела эту фотку, то вспомнила Лобеду", "Теперь ты не Надя Дорофеева, а Надя Лободаева", – пишут в комментариях.