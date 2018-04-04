"Надя очень осунулась": сестра Савченко рассказала, на сколько похудела нардеп в СИЗО

Подозреваемая в подготовке терактов и свержении государственной власти народный депутат Надежда Савченко за 12 дней голодовки в СИЗО потеряла 10 килограммов, но у нее боевое настроение.

Об этом рассказала сестра арестованного депутата Вера Савченко, передает "Украинская правда".

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Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень похудела и потеряла 10 кг. Была больше 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, но до того – она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: ношпу и капли для носа, сказала сестра арестованной.

Сестра Савченко заверила, что Надежда не принимает глюкозы, чая или кофе.

"Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", – рассказала она.

Кроме того, женщина отметила, что передала нардепу средства личной гигиены, книги, кодексы и конституцию, потому что Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

По словам Веры Савченко, первая половина дня политика в СИЗО проходит "более-менее радостно, а вторая половина дня тянется, потому что когда ты не ешь, то у тебя день увеличивается вдвое".

В то же время, сестра народной избранницы подчеркнула, что Надежда не собирается прекращать голодовку.

"Она уже узнала, куда помещают заключенных, если они в плохом состоянии. Это единственная клиника, недалеко от Троещины, которая принимает арестантов. Так она предупредила меня, что если что, то она будет перемещена туда, и чтобы я знала, где ее искать", – подытожила Вера Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – та кназываемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.