Надо продолжить политику предшественника: что я думаю о новом главе НБУ?
Назначение председателя Национального банка – сигнал для финансовых рынков и международного сообщества.
Як я і писав раніше, на мою думку, це найкраще призначення з можливих на сьогоднішній день. Це realpolitik (реальна політика – прим.ред.).
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Що має зробити новий голова НБУ Кирило Шевченко?
Відставка Смолія сколихнула ринки і створила велику невизначеність. Національний банк України критично важлива інституція для економіки. Вона не може залишатися без очільника. І зараз можна говорити про певну прогнозованість – зрозуміло, з ким працювати, у центрального банку є очільник.
Але важливо отримати вже зараз від новопризначеного голови чітку позицію – якою буде політика Національного банку у подальшому. Що зміниться, а що залишиться незмінним.
Для економіки країни та бізнесу важлива сталість, тобто продовжуваність політики, яку вели попередні очільники Нацбанку. Сподіваюсь так і буде. Зрозуміло, що певні зміни в політиці НБУ варто очікувати. Це може бути певне пом'якшення монетарної політики, трохи інший підхід до курсової політики. Але, я вважаю, що політика інфляційного таргетування, направлена на збереження низьких темпів інфляції, зважена політика у співпраці з урядом, зокрема, недопущення фінансування бюджетних видатків за рахунок прямої емісії мають продовжуватись.
Також мають зберегтися здобутки останніх п'яти років – посилений нагляд за банками, а тепер і за небанківськими фінансовими установами, сильна кадрова політика у самому центробанку, яка дозволила побудувати сильну інституцію. Сподіваюсь так і станеться.