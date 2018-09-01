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Надо быть готовыми к вторжению: чем Украина сможет противостоять России в Азовском море

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За последние три месяца россияне усилили свою мощь в Азовском море и теперь проверяют почти все гражданские суда. Одна из версий – Россия хочет выторговать днепровскую воду для Крыма. Украина же заявила , что не потерпит такой наглости.

За последние три месяца акватория Азовского моря превратилась в военно-морской плацдарм. Здесь проводят учения и останавливают все без исключения торговые корабли.

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Такие выводы сделали аналитики неправительственной организации "Майдан иностранных дел" совместно с ресурсом BlackSeaNews.

Надо быть готовыми ко вторжению. О возобновлении переговорного процесса с Россией по делимитации и демаркации границ вспоминать не имеет смысла,
– заявил Андрей Клименко, главный редактор интернет-ресурса BlackSeaNews.

Украинская же Азовская флотилия состоит из пограничных катеров, назначение которых – патрулирование, а не морской бой. Поэтому армия территориальную оборону возлагает на авиацию и артиллерию. Этим летом объединенные силы отработали именно такие сценарии.

Пограничники отмечают, что такой активности и наглости, которую сейчас демонстрируют россияне, никогда ни от кого больше не видели. Боевые позиции РФ вплотную подходят к украинским берегам, только за август было около 50 таких случаев.

"Ситуация в Азовском море остается сложной. Ежедневно на расстоянии 10 морских миль мы наблюдаем российские пограничные катера", – сказал начальник пресс-службы Мариупольского пограничного отряда Артем Поляков.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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