Надо делать Крым всё более дорогим "чемоданом без ручки" для России, – эксперт

На сегодняшний день Россия тратит немало денег из своего бюджета на оккупированный ею Крым. Поэтому для возвращения полуострова под контроль Украины нужно продолжать и усиливать санкции против РФ.

Такое мнение во время чата для "Главреда" высказал председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

"На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП", − рассказал эксперт.

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Клименко также порекомендовал методы решения "крымской" проблемы.

Нужно продолжать делать Крым всё более дорогим "чемоданом без ручки" для России. Альтернатива − это война. Поэтому единственный разумный путь − это держать санкции и усиливать санкции против России, не допускать их отмены, создавать все большие потери для России в связи с оккупацией и аннексией Крыма,

− отметил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел".

К слову, 9 июня лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Лидеры G7 также заявили о готовности введения новых санкций против России.