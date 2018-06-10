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Надо делать Крым всё более дорогим "чемоданом без ручки" для России, – эксперт

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Аннексия Россией Крыма
Аннексия Россией Крыма / Иллюстративное фото

На сегодняшний день Россия тратит немало денег из своего бюджета на оккупированный ею Крым. Поэтому для возвращения полуострова под контроль Украины нужно продолжать и усиливать санкции против РФ.

Такое мнение во время чата для "Главреда" высказал председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

"На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП", − рассказал эксперт.

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Клименко также порекомендовал методы решения "крымской" проблемы.

Нужно продолжать делать Крым всё более дорогим "чемоданом без ручки" для России. Альтернатива − это война. Поэтому единственный разумный путь − это держать санкции и усиливать санкции против России, не допускать их отмены, создавать все большие потери для России в связи с оккупацией и аннексией Крыма,
− отметил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел".

К слову, 9 июня лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Лидеры G7 также заявили о готовности введения новых санкций против России.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Санкции Деньги Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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