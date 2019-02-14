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      Надо готовиться к худшему: у Путина нервно отреагировали на новые возможные санкции США

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      У Путина прокомментировали новые возможные санкции США
      У Путина прокомментировали новые возможные санкции США / Фото из открытых источников

      В России нервно отреагировали на новые возможные санкции США, которые американцы готовят в ответ на агрессию Кремля против Украины. Из-за этого, в РФ считают, что сейчас нет надежды на какое-то улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой ситуации следует "готовиться к худшему", передает ТАСС. Он обвинил Вашингтон в русофобии, несмотря на то, что сама РФ является страной-агрессором.

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      Теоретически надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в данном случае, при настроении и в Конгрессе, и в Сенате США надеяться на улучшение двусторонних отношений или хотя бы стойкую ремиссию этой болезни русофобии пока не приходится. Мы видим проявления этой болезни. Это такая безумная русофобия, абсолютно эмоциональная и не основывается на экспертных данных,
      – заявил Песков.

      По мнению представителя Кремля, США своими мерами якобы пытаются вытеснить российские компании с мировых рынков.

      В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы США по новым санкциям против РФ "медицинским случаем" и призвала не относится к этому серьезно.

      "Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законодателей в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые создают законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном", – сказала она.

      Какие новые санкции США могут ввести против РФ?
      1. Санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

      2. Санкции, направленные на инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

      3. Санкции в отношении российского киберсектора. К этой части относятся санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям.

      4. Санкции, касающиеся российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работников Федеральной службы безопасности России, которые считаются причастными к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

      5. К тому же, в ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Украина – Россия Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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