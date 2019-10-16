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      Надо искать "золотую середину" между предложениями отрасли и правительства, – о законе №1210

      0 Читати новину українською
      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / 5.ua

      В регионах Украины уже начали бастовать сотрудники горнодобывающей отрасли.

      В случае принятия законопроекта №1210 в нынешней редакции – железорудные предприятия начнут терять по 8,5 млрд грн в год. С подсчетами специалистов согласился и председатель профильного налогового комитета. Признает – надо искать компромисс.

      Мы рассмотрели предложения от отрасли, от правительства – мы считаем, что где-то надо найти "золотую середину", потому что они между собой договориться не могут,
      – отметил Даниил Гетманцев.

      Между тем в регионах Украины уже начали бастовать – сотрудники горнодобывающей отрасли в Кривом Роге на днях вышли под горсовет с призывом не допустить принятия этого законопроекта. Уверены, что резкое повышение ренты негативно скажется на их зарплатах, или вообще оставит людей без работы.

      Напомним, поданные в ВР фракцией "Слуга народа" проекты законов №1210 и №1210-1 предусматривают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

      В результате, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже, чем в России в 9 раз. Этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против этих законопроектов.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Даниил Гетманцев
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