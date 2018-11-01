"Надо как-то устроить жизнь": у Путина сделали циничное заявление о псевдовыборах на Донбассе

В Кремле не видят связи между нарушением минских договоренностей и псевдовыборах на оккупированном Донбассе. МИД России утверждает, что все это якобы продиктовано исключительно "необходимостью заполнения вакуума власти".

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

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Так, в российском ведомстве считают, что незаконные выборы в оккупационных администрациях, назначенные на 11 ноября, никак не связаны с Минскими договоренностями.

Очевидно, что в этих условиях выборы продиктованы необходимостью заполнения вакуума власти после гибели лидера (пророссийских боевиков – 24 канал) Александра Захарченко и недопущения обострения обстановки,

– сказала Захарова.

Она подчеркивает, такая ситуация могла бы негативно сказаться не только на жизнедеятельности региона, но и на всем процессе урегулирования конфликта на оккупированном Донбассе. Захарова также обвинила в ситуации Киев из-за его якобы "блокады региона и угрозы применения силы" с его стороны.

"Вопрос о проведении выборов решать народу Донбасса – людям надо как-то обустраивать и регулировать собственную жизнь", – добавила представительница российского МИД.

Захарова также вспомнила об открытом заседании Совета Безопасности ООН, созванное для обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Как писал 24 канал, тогда страны-члены отклонили на голосовании предложение России заслушать представительницу оккупационной администрации Елену Кравченко.

Отказ предоставить слово непосредственно жителям Донбасса не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов,

– утверждает она.

При этом Захарова отметила, что российская сторона "продолжает прилагать последовательные дипломатические усилия" для решения этой неприемлемой ситуации.

Напомним, восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборов на оккупированном Донбассе. К соответствующему заявлению присоединились Великобритания, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.

Что такое "Минские соглашения"?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск–1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.