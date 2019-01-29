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      "Надо лишить их возможности шантажировать": В Совете Европы сделали заявление о статусе России

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      Вопрос членства России в Совете Европы встанет в июне, – Кубилюс:
      Вопрос членства России в Совете Европы встанет в июне, – Кубилюс: / Фото из открытых источников

      Россия продолжает не платить взносы в бюджет Совета Европы и требует полностью отменить санкционный механизм. Если Москва не изменит своей позиции, то в июне 2019 года там будут говорить о ее статусе.

      Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, пишет "Европейская правда".

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      Он подчеркнул, что одна из главных задач для дипломатов – пересмотреть бюджет, лишив Россию возможности шантажировать Совет Европы.

      То есть первая задача – закрыть существующую бюджетную дыру... Вот когда мы решим эти проблемы, тогда мы можем поставить вопрос и о России,
      – пояснил кандидат на пост нового генерального секретаря Совета Европы.

      Кубилюс подчеркнул, что если Россия и дальше не будет платить взносы, «где-то в июне, уже по уставу, должен быть поставлен вопрос о ее статусе".

      "Если РФ и дальше не будет платить взносы, то Комитет министров сможет наложить на нее дополнительные санкции, например, относительно представительства в уставных органах. Или же Комитет может сказать, что Россия не имеет права голосовать до полного погашения задолженности", – отметил он.

      Предупреждение об исключении из Совета Европы из-за неуплаты взносов Москва получает регулярно. Впрочем там считают, что у организации нет будущего без России.

      Что такое Совет Европы?
      Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, и конгресс местных и региональных властей Европы – консультативный орган, представляющий местные и региональные власти. Один из крупнейших успехов Совета это Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

      Теги: Новости России Новости политики Евросоюз Европа ПАСЕ
      Источник: 24 Канал
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