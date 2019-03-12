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      Надо немедленно уволить и наказать силовиков за покрытие коррупции в ОПК, – Наливайченко

      43 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Кандидат в Президенты Украины Валентин Наливайченко требует срочного проведения заседания парламента и увольнения руководителей силовых ведомств, причастных к покрытию коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

      Так он отреагировал на вчерашнюю публикацию части журналистского расследования Дениса Бигуса, в котором приведены факты подкупов силовиков и противоправного затягивания следствия.

      "Парламент должен безотлагательно провести заседание и заслушать руководителей силовых ведомств. Они должны быть немедленно уволены и понести наказание за покрытие коррупции на крови.
      Речь идет о подрыве обороноспособности страны – о государственной измене. С тех пор, как я ушел в отставку, президент Порошенко довел спецслужбы до морального и профессионального распада", – отмечает Наливайченко.

      "Украинское общество и международные партнеры, которые в эти годы помогали украинской армии, должны получить от власти четкие и адекватные ответы в виде отставок и посадок коррупционеров и тех, кто их покрывает", – считает Валентин Наливайченко.

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      Теги: Новости политики Валентин Наливайченко Коррупция
      Источник: 24 Канал
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