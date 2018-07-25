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"Надо подождать, чтобы пыль осела": советник Кремля о том, почему Путин не спешит ехать в США

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Очередная встреча Трампа и Путина может состояться не в Вашингтоне
Очередная встреча Трампа и Путина может состояться не в Вашингтоне / Al-Arabiya

Президент России Владимир Путин пока не принял приглашение Дональда Трампа приехать осенью в Вашингтон на второй американо-российский саммит.

По словам советника главы Кремля Юрия Ушакова, "есть другие варианты, которые два президента могут рассмотреть для проведения новой встречи", передает La Croix.

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"Могут быть и другие международные форумы, в которых примут участие Трамп и Путин", – заявил Ушаков 24 июля, уточнив, что одним из таких вариантов может быть саммит лидеров "Большой двадцатки" в Аргентине в конце ноября.

Вы знаете, какая атмосфера воцарилась в Америке вокруг итогов встречи (Трампа и Путина в Хельсинки – "24"), сейчас надо подождать, чтобы пыль осела, а потом можно будет в деловом ключе все эти вопросы обсуждать, но не сейчас,
объяснил российский чиновник.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Оба лидера подчеркнули, что довольны результатами переговоров. В то же время в США резко раскритиковали риторику и поведение Трампа во время саммита.

Однако не успело недовольство затихнуть, как американское общество всколыхнула новая весть: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что главе Кремля отправлено приглашение на новую встречу с лидером США, которую Трамп хочет провести осенью в Вашингтоне.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Владимир Путин Новости США Новости России Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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