Надо пройти еще несколько кругов ада, – Садовый о деле против него

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала рассказал о деле против него, местных выборах, децентрализации и выборах на Донбассе.

О деле против Садового

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что САП взяла еще полгода на расследование дела против него. Речь идет о якобы нерыночной продаже земли в поселке Рясное европейской компании CTP.

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"САП не обратилась в суд, чтобы продлить мое личное обязательство. Они взяли еще полгода – то есть четыре года им мало – чтобы это дело расследовать. Что они будут делать – не знаю", – сказал мэр Львова.

Он добавил, что его адвокаты, пользуясь законом, допросят всех, кто проводил оценку.

Думаю, что мы будем иметь очень интересный фактаж, потому что я убежден, что было давление на те структуры, которые по заказу прокуратуры делали те или иные выводы. Потому что земля была продана городом по максимально высокой цене. Чтобы вы понимали: 52 миллиона поступили в бюджет города,

– подчеркнул Садовый.

Он подчеркнул, что компания СТР платит налоги, но не может ничего реализовать. К тому же, портится имидж всей страны.

"А утверждение, что это не львовская земля, само отпало. Даже прокуроры понимают, что это абсурд", – добавил Садовый.

Мы живем в очень интересное время, когда надо всему миру говорить: "Люди, приходите сюда, создавайте рабочие места". И это говорят президент, премьер. А вот прокуратура говорит: "Нет-нет, не идите в Украину, потому что вы можете что-то не то делать". Я оптимист, но понимаю, что мне надо будет еще определенные круги ада пройти,

– подытожил мэр Львова.

Сколько денег потерял Львов за четыре года дела против Садового

По словам Садового, город потерял не только деньги, но и рабочие места, так как компания CTP планировала построить там современную промзону – индустриальный парк.

Это 3 тысячи рабочих мест, которые не созданы. Это налоги – десятки миллионов гривен, которые регулярно не поступают в бюджет. И сама инвестиция, которая планировалась до 100 миллионов евро, тоже не сделана,

– отметил городской голова Львова.

Он добавил, что сейчас все коммуникации подведены, земля есть, а инвестор до сих пор не может зайти, потому что САП требует, чтобы соглашение было расторгнуто.

Мэр Львова подчеркнул, что такая ситуация будет отпугивать инвесторов от Украины.

Будут обходить десятой дорогой, и всем своим скажут, что "упаси Боже". Потому что потратите время, деньги, здоровье – и будете иметь море проблем,

– подчеркнул Садовый.

Что известно о деле против Садового

► 21 ноября 2019 САП объявила Андрею Садовому подозрение по делу о строительстве индустриального парка в Рясном подо Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Идет речь об уголовном производстве в 2015 году, расследуя которое правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года допрашивали в Генпрокуратуре.

► По версии прокуратуры, горсовет Львова слишком дешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен.

► 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Что в 50 раз меньше того, что требовали прокуроры.

► САП не успокоилась, и уже 4 декабря в Апелляционном суде требовала все же повысить размер залога в 50 миллионов.

► Апелляционный суд отменил залог и полностью изменил меру пресечения на личное обязательство. С тех пор прошло два месяца, и никаких новых исков от САП нет.

О необходимости местных выборов

Львовский мэр убежден: если провести досрочные выборы весной, то осенью 2020 года нужно проводить регулярные, как это записано в законодательстве. А это – дополнительные затраты бюджетных денег, поэтому хорошо, что власти отказались от идеи досрочных местных выборов. В то же время, по его словам, сейчас во многих городах Украины фактической "властью" являются представители криминалитета.

Читайте подробнее о позиции Садового относительно местных выборов.

Об угрозе выборов на Донбассе

Садовый считает, что выборы на временно оккупированных территориях Украины могут проводиться только по украинским законам и после вывода российских наемников. Для этого нужно давление на РФ со стороны США, Франции и Германии. По его словам, выборы теоретически могут состояться, однако, люди зазомбированы и выбирать они будут явно не проукраински настроенные силы. Потому эти выборы могут разорвать Украину.

Больше о мнении политика касаемо проведения местных выборов в ОРДЛО – читайте здесь.

Законопроект о децентрализации

В декабре 2019 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в Конституцию относительно децентрализации власти. Впоследствии профильный комитет вернул законопроект на доработку, а уже новый вариант отозвал сам Зеленский. В документе, в частности, говорилось о том, что префект, который должен быть вместо руководителя области, имел право останавливать любое решение органов местного самоуправления. По его инициативе президент мог устранять любого голову на неопределенный срок. По словам Садового, фактически это – узурпация власти, но в рамках действующего законодательства.

Что думает Андрей Садовый о децентрализации в Украине – читайте в материале.

Об угрозах журналистам во Львове

В конце 2019 года псевдоактивисты, которые известны участием в земельных аферах, начали угрожать журналистам львовского издания Zaхid.net Андрею Дроздову и Марте Когут. Мэр Львова подчеркнул, что будет помогать и поддерживать тех журналистов и общественных деятелей, которые имеют смелость говорить правду и идут вперед. Кроме того, Садовый отметил, что в течение 2016-2019 годов полиция и прокуратура Львовщины были под влиянием криминалитета. В частности правоохранители часто использовали людей, которые прошли войну.

Подробнее о запугивании львовских журналистов и реакции Садового – читайте здесь.