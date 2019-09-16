Надо сделать качественный документ, – Разумков анонсировал рассмотрение Избирательного кодекса

Рада или внесет изменения в недавно принятый закон об Избирательном кодексе, или же будет работать над новым его вариантом. Лишь после создания действительно качественного документа, можно будет проводить нормальные выборы в Украине.

Дело в том, что закон о новом Избирательном кодексе принял парламент предыдущего созыва. Под ним поставил свою подпись тогдашний спикер Андрей Парубий, а вот президент Зеленский ветировал закон.

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Спикер Совета Дмитрий Разумков убеждает: нардепы подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми спискам. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

В любом случае будет новый вариант: либо доработанный прошлый, либо новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы,

– убежден глава парламента.

Разумков говорит: на разработку качественного документа уйдет время, поэтому говорить, что Избирательный кодекс примут быстро, – не корректно.

Так, спикер не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Разумков надеется, что его примут как можно скорее, впрочем это не должно повлиять на качество документа. Он добавил, что скорее всего, в новом законе заложат пропорциональную систему с открытыми списками, потому что этого хочет народ.

Что предусматривал Избирательный кодекс, который приняла Рада 8 созыва?

Он должен был сменить систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Согласно ему, украинцы должны были голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду избирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах.

Принятый предыдущим парламентом закон предусматривал избрание Рады по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене быть только 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку".