15:47
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Надо сделать качественный документ, – Разумков анонсировал рассмотрение Избирательного кодекса

      47 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / "Радио Свобода"

      Рада или внесет изменения в недавно принятый закон об Избирательном кодексе, или же будет работать над новым его вариантом. Лишь после создания действительно качественного документа, можно будет проводить нормальные выборы в Украине.

      Дело в том, что закон о новом Избирательном кодексе принял парламент предыдущего созыва. Под ним поставил свою подпись тогдашний спикер Андрей Парубий, а вот президент Зеленский ветировал закон.

      Читайте также: Турборежим Верховной Рады: за какие законы проголосовали депутаты

      Спикер Совета Дмитрий Разумков убеждает: нардепы подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми спискам. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

      В любом случае будет новый вариант: либо доработанный прошлый, либо новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы,
      – убежден глава парламента.

      Разумков говорит: на разработку качественного документа уйдет время, поэтому говорить, что Избирательный кодекс примут быстро, – не корректно.

      Так, спикер не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Разумков надеется, что его примут как можно скорее, впрочем это не должно повлиять на качество документа. Он добавил, что скорее всего, в новом законе заложат пропорциональную систему с открытыми списками, потому что этого хочет народ.

      Что предусматривал Избирательный кодекс, который приняла Рада 8 созыва?

      Он должен был сменить систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Согласно ему, украинцы должны были голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду избирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах.

      Принятый предыдущим парламентом закон предусматривал избрание Рады по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене быть только 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку".

      blog_ava
      Низкое давление: причины гипотонии и что делать
      сегодня
      8663
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сегодня , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 2344
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сегодня , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 383
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 271
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 305
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      2041
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук