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      Надо создать город-сад: Зеленский пообещал построить городок для переселенцев из Крыма

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      Встреча Зеленского с постоянным представителем Президента в Автономной Республике Крым / president.gov.ua

      Владимир Зеленский предлагает создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину. Глава государства обсудил с постоянным представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой проблемы украинцев на оккупированном полуострове.

      Об этом сообщается на сайте Офиса Президента. Зеленский попросил руководителей представительства проинформировать, какую помощь он как президент может предоставить им в текущей работе. Он также отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.

      К теме: В Херсоне откроют заведение дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма

      Моя идея заключается в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а тут – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома,
      – сказал президент.

      Что пообещал Зеленский крымчанам

      • В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом;
      • На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан специальный хаб с инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы;
      • Также будут построены качественные дороги, чтобы обеспечить транспортное сообщение;
      • Программу, которая упрощает обучение детей из оккупированных территорий в украинских вузах. Президент настаивает, чтобы сразу на КПВВ люди смогли получить все документы и знали о возможности вступить в любой университет.

      Кориневич сообщил, что 12 февраля на КПВВ "Чонгар" состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека с участием жителей полуострова. Во время этой встречи крымчане рассказали о нарушении их прав, а также о важности беспрепятственного доступа к качественным медицинским, образовательным, административным и другим услугам.

      Внимание! С 9 февраля изменился порядок пересечения  админграницы с оккупированным Крымом для детей. Так, крымчане в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях. Пока же до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова могли получать образование на свободной территории Украины.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет придумал, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. В правительстве предлагают сделать это с помощью спутников.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Крымские татары Аннексия Крыма Владимир Зеленский Новости Крыма Новости политики
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