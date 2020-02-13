Надо создать город-сад: Зеленский пообещал построить городок для переселенцев из Крыма

Владимир Зеленский предлагает создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину. Глава государства обсудил с постоянным представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой проблемы украинцев на оккупированном полуострове.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента. Зеленский попросил руководителей представительства проинформировать, какую помощь он как президент может предоставить им в текущей работе. Он также отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.

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Моя идея заключается в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а тут – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома,

– сказал президент.

Что пообещал Зеленский крымчанам

В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар . Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом;

. Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом; На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан специальный хаб с инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы;

Также будут построены качественные дороги, чтобы обеспечить транспортное сообщение;

Программу, которая упрощает обучение детей из оккупированных территорий в украинских вузах. Президент настаивает, чтобы сразу на КПВВ люди смогли получить все документы и знали о возможности вступить в любой университет.

Кориневич сообщил, что 12 февраля на КПВВ "Чонгар" состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека с участием жителей полуострова. Во время этой встречи крымчане рассказали о нарушении их прав, а также о важности беспрепятственного доступа к качественным медицинским, образовательным, административным и другим услугам.

Внимание! С 9 февраля изменился порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом для детей. Так, крымчане в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях. Пока же до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова могли получать образование на свободной территории Украины.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет придумал, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. В правительстве предлагают сделать это с помощью спутников.