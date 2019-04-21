Надо убрать весь этот политический мусор, – Садовый о первых результатах выборов президента

Комментируя результаты Национального экзит-пола, согласно которым на выборах победил шоумен Владимир Зеленский, мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый отметил, что украинский политический истеблишмент "умножен на ноль", и очень многие политики возвращаются в XX век, потому что перед нами – совсем другие реалии.

Согласно данным Национального экзит-пола по второму туру выборов президента Украины-2019, победу одержал шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский – 73,0%. Действующий президент Петр Порошенко получил лишь 25,5% голосов. Похожими являются и первые результаты выборов от ЦИК после подсчета 5,96% голосов Владимир Зеленский сейчас получил 72,00% голосов, а Петр Порошенко – 25,68%.

По его словам, Зеленский получил очень большой вотум доверия, но это и очень большие ожидания, которые сегодня перед ним.

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В целом нас ждет большая уборка. У нас неделя времени на Пасху, и нам надо убрать весь этот политический мусор, всю эту грязь которая была вылита на наши головы в последние месяцы. Это невозможно, нужно объединять страну. Очень большой труд – перед нами сегодня,

– подчеркнул мэр Львова.

Как убеждает он, относительно результатов голосования в него были определенные ожидания, что будет что-то не очень прогнозируемо.

"Думаю, это – рекорд мира. Я не знаю ни одной другой страны мира, где бы что-то подобное. И здесь честно говоря, эти дебаты, они также сыграли свою роль, потому что, если бы Петр Алексеевич выполнял бы то, о чем говорил в течение последних недель, то были бы совсем другие результаты", – говорит Садовый.

В частности, он вспомнил разговор в 2015 году, когда ему говорили, если бы не война, то это бы власть снесли – настолько велики были эти протестные настроения.

"Никто никому не даст сойти с того курса, по которому сегодня движется государство. Потому что народ настолько накрученный – мы заплатили жизнью сотен тысяч людей, на войне. Поэтому я хотел бы дать людям понимание, что все будет хорошо. Только надо будет очень много работать", – считает лидер "Самопомочи".

В то же время он отметил, что у победителя очень мало времени.

"Я бы хотел, чтобы они пожали друг другу руки, чтобы мы начали действительно быть парламентско-президентской страной", – подчеркнул политик.

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Что касается решений, которые должен принять новоизбранный гарант, то это, прежде всего закон о президенте.

Очень важно как можно быстрее принять закон о президенте. Надо и защитить институт, и дать возможность спрашивать с него, если он начинает "заплывать за буйки". "Самопомощь" уже такой закон разработала, и мы завтра начнем его дебатировать в парламенте,

– констатировал Садовый.

Член штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что сейчас они должны завершить формирование команды и начинать уже входить в курс дел.

"Ключевые шаги уже озвучивал Владимир Зеленский. У него будет несколько законодательных инициатив, в частности, закон об импичменте, о снятии неприкосновенности. Но если говорить о фокусе, то, конечно, ключевым он будет на борьбе с коррупцией. Есть несколько инициатив, направленных на перезапуск антикоррупционных институтов. На прошлой неделе был создан Антикоррупционный суд. Надо, чтобы он начал работать как можно скорее. Подадим законы относительно стимулирования, например, разоблачения коррупции. Конечно, будет запуск судебной и реформы правоохранительных органов. Ключевой является реформа СБУ", – сообщил он.

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?

Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



Что обещает сделать Владимир Зеленский