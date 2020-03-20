Надо воздерживаться от идей дефолта, – экономист по США рассказал, как Украине обойти кризис

В большинстве стран из-за пандемии коронавируса ввели строгий карантин. Закрыли рестораны, гостиницы, салоны красоты и другие заведения. Эксперты утверждают, что возможен мировой экономический кризис. Однако можно ли будет его избежать – зависит от действий власти.

Экономист Владислав Иноземцев, который сейчас находится в США, в эфире 24 канала отметил, что проблемы Украины, России и других государств – очень похожи, ведь у них значительно меньше экономического опыта. Также государства не привыкли делиться с бизнесом и гражданами.

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"Национальный банк Украины должен занять позицию поддержки бизнеса. Надо откладывать налоги. Дело в том, чтобы надо давать много дополнительных возможностей потребителям и малому и среднему бизнесу", – объяснил Владислав Иноземцев.

Также эксперт добавил, что сотрудничество с МВФ для Украины является очень важным.

Надо воздерживаться от идей дефолта и выстраивать отношения (с МВФ – 24 канал) конструктивно. Тем более, что в нынешних условиях они будут стараться не давить, а создавать условия для выгодного сотрудничества,

– сказал Иноземцев.

Он рассказал, что в США приняли 2 программы поддержки экономики. Также готовят еще одну. Ее, скорее всего, утвердят завтра.

"Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, банк Англии – они все вкладывают в экономику масштабные средства. То, что мы увидим к концу марта – это размораживаниее средств в объеме до 7-8% ВВП всех стран. Если эти деньги действительно дойдут до граждан и бизнеса, который пострадал, я думаю серьезного провала ВВП не будет", – подтвердил Иноземцев.

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По его словам, если эпидемия закончится в течение месяца, то фондовые рынки будут восстанавливаться.

Если дольше – последствия будут непоправимые,

– заверил эксперт.

Также Иноземцев рассказал, что в разных штатах Америки по-разному реагируют на происходящее. К примеру, в городе Сан-Франциско запрещено выходить из дома. Похожие условия карантина хотят ввести и в Нью-Йорке. Однако эксперт добавил, что если такая ситуация будет продолжаться, может произойти давление на власть.

Люди, которые привыкли к определенному стилю жизни, не смогут сидеть в домах месяцами. Они готовы терпеть несколько недель. Однако после этого, по моему мнению, будет серьезное давление на власть с целью восстановления нормального ритма жизни,

– сказал Иноземцев.

Как с пандемией борются в мире

Скрининг температуры у прибывших туристов проводят в большинстве стран. В некоторых вообще закрыли транспортное сообщение с Китаем.

В городе Шанхай закрыли Диснейленд, чтобы предотвратить эпидемию. Он был особенно переполнен туристами во время китайских праздников.

Лондонский аэропорт Хитроу ввел отдельные зоны прибытия для пассажиров из Китая, где более 200 тысяч пассажиров проходят через хаб ежедневно. Новые меры будут применять только к рейсам из китайского города Ухань.

Наличие вируса на рейсах из китайского мегаполиса Ухань проверяют в аэропорту Рима. К тому же, итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые поездки в Ухань.

Чтобы не допустить вспышки инфекции среди своего населения, власти КНДР закрыли границу для въезда иностранных туристов.

Строгий карантин ввели и в Украине. Здесь закрыли все заведения питания, салоны красоты, гостиницы, развлекательные центры и другие виды деятельности. Открытыми остались только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почтовые отделения и банки.

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