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      Надо воздерживаться от идей дефолта, – экономист по США рассказал, как Украине обойти кризис

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      В большинстве стран из-за пандемии коронавируса ввели строгий карантин. Закрыли рестораны, гостиницы, салоны красоты и другие заведения. Эксперты утверждают, что возможен мировой экономический кризис. Однако можно ли будет его избежать – зависит от действий власти.

      Экономист Владислав Иноземцев, который сейчас находится в США, в эфире 24 канала отметил, что проблемы Украины, России и других государств – очень похожи, ведь у них значительно меньше экономического опыта. Также государства не привыкли делиться с бизнесом и гражданами.

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      "Национальный банк Украины должен занять позицию поддержки бизнеса. Надо откладывать налоги. Дело в том, чтобы надо давать много дополнительных возможностей потребителям и малому и среднему бизнесу", – объяснил Владислав Иноземцев.

      Также эксперт добавил, что сотрудничество с МВФ для Украины является очень важным.

      Надо воздерживаться от идей дефолта и выстраивать отношения (с МВФ – 24 канал) конструктивно. Тем более, что в нынешних условиях они будут стараться не давить, а создавать условия для выгодного сотрудничества,
      – сказал Иноземцев.

      Он рассказал, что в США приняли 2 программы поддержки экономики. Также готовят еще одну. Ее, скорее всего, утвердят завтра.

      "Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, банк Англии – они все вкладывают в экономику масштабные средства. То, что мы увидим к концу марта – это размораживаниее средств в объеме до 7-8% ВВП всех стран. Если эти деньги действительно дойдут до граждан и бизнеса, который пострадал, я думаю серьезного провала ВВП не будет", – подтвердил Иноземцев.

      К теме Как государству помочь бизнесу выжить во время карантина: объяснение эксперта

      По его словам, если эпидемия закончится в течение месяца, то фондовые рынки будут восстанавливаться.

      Если дольше – последствия будут непоправимые,
      – заверил эксперт.

      Также Иноземцев рассказал, что в разных штатах Америки по-разному реагируют на происходящее. К примеру, в городе Сан-Франциско запрещено выходить из дома. Похожие условия карантина хотят ввести и в Нью-Йорке. Однако эксперт добавил, что если такая ситуация будет продолжаться, может произойти давление на власть.

      Люди, которые привыкли к определенному стилю жизни, не смогут сидеть в домах месяцами. Они готовы терпеть несколько недель. Однако после этого, по моему мнению, будет серьезное давление на власть с целью восстановления нормального ритма жизни,
      – сказал Иноземцев.

      Как с пандемией борются в мире

      • Скрининг температуры у прибывших туристов проводят в большинстве стран. В некоторых вообще закрыли транспортное сообщение с Китаем.
      • В городе Шанхай закрыли Диснейленд, чтобы предотвратить эпидемию. Он был особенно переполнен туристами во время китайских праздников.
      • Лондонский аэропорт Хитроу ввел отдельные зоны прибытия для пассажиров из Китая, где более 200 тысяч пассажиров проходят через хаб ежедневно. Новые меры будут применять только к рейсам из китайского города Ухань.
      • Наличие вируса на рейсах из китайского мегаполиса Ухань проверяют в аэропорту Рима. К тому же, итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые поездки в Ухань.
      • Чтобы не допустить вспышки инфекции среди своего населения, власти КНДР закрыли границу для въезда иностранных туристов.
      • Строгий карантин ввели и в Украине. Здесь закрыли все заведения питания, салоны красоты, гостиницы, развлекательные центры и другие виды деятельности. Открытыми остались только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почтовые отделения и банки.

      Как уберечься от коронавируса: видео 24 канала

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости США Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Мировой кризис 2020
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