Надо закрывать ноги: Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк на "Танцах со звездами"

Хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма стал новым гостем шоу "Слава+", которое выходит каждую среду на YouTube-канале Люкс ФМ. Он рассказал о скандале с Лесей Никитюк, который недавно произошел на танцевальном шоу.

Как ранее сообщалось, в первых эфирах шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и Лесей Никитюк вспыхнул настоящий конфликт. В частности, судья сказал, что Лесе надо закрывать ноги, на что та ответила, что ему надо "закрывать рот".

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Яма объяснил в интервью Славе Демину, почему так резко прокомментировал выступление Никитюк.

По его словам, он не хотел оскорбить телеведущую. А большинство просто не понимает выражение "закрывать ноги".

В этом нет ничего обидного или пошлого, как мне кто-то сказал недавно. "Закрывать ноги" – это с помощью одного колена, прикрывать другое. Когда ноги раскрыты – это вульгарно,

– сказал Яма.

Хореограф подчеркнул, что, в первую очередь, всегда старается помочь участникам телешоу.

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