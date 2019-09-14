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      Надо ждать еще большей любви к диктаторам, включая Путина, – Яковина об увольнении Болтона

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      Дональд Трамп та Джон Болтон
      Дональд Трамп та Джон Болтон / getty images

      Дональд Трамп уволил советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который активно поддерживал Украину и критиковал Кремль. Этот политик известен двумя вещами: роскошными усами, которые в США больше никто не носит, а также максимально воинственными взглядами во внешней политике.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" сказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Третий пошел: как увольнение Болтона повлияет на политику США в отношении Украины и мира

      По его словам, Болтон много раз выступал за более жесткие отношения с Северной Кореей, Россией, Китаем, Венесуэлой и Ираном. Последние две страны он считал необходимым разбомбить и ввести туда войска.

      Также Болтон требовал прекратить дружбу Трампа с Владимиром Путиным, хотел максимально жестких санкций против Китая и прекращения "глуповатой пародии на диалог с Ким Чен Ыном".

      Помните, кстати, как Трамп пешком зашел в Северную Корею из Южной? Он тогда сказал, что это – историческое событие. Чтобы "усатый ястреб" Болтон не мешал этому событию, его на то время отправили аж в Монголию,
      – рассказал Яковина.

      Видеоблогер напомнил: Дональд Трамп как-то сказал, что если бы делал все так, как хочет Болтон, то США вели бы еще четыре дополнительные войны.

      трамп болтон
      Дональд Трамп и Джон Болтон

      "По Афганистану у Болтона были те же взгляды. Он говорил, что с талибами вообще не о чем договариваться. Их надо забомбить до почти полного уничтожения, а потом просто выводить войска. Не надо у них спрашивать разрешения и о чем-то с ними договариваться", – рассказал журналист.

      Если же они начнут возникать и пытаться наступать, то для этого у США всегда есть боевые беспилотники с высокоточными ракетами. Они быстро приведут в чувство любого талиба. Ну а когда Трамп не только начал переговоры, но и позвал лидеров террористов в США, Болтон уже не выдержал и написал заявление об отставке,
      – отметил Яковина.

      "Из его коротких комментариев стало ясно, что он считает президента почти предателем Родины. Человеком, который торгует своей страной и ее интересами направо и налево, чтобы получить еще один президентский срок. Будем надеяться, что он скоро вывалит весь компромат на Трампа в своей книге. Обычно именно так поступают все бывшие сотрудники президента США", – сказал Яковина.

      Ну а от США сейчас надо ждать еще большей любви к диктаторам во всем мире, включая Владимира Путина. Как бы кто не относился к Болтону, он был независимым голосом в администрации США,
      – подытожил журналист.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 13 сентября:

      Что Болтон говорил об Украине? Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы в начале агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.

      При этом он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.

      В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирование Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.

      blog_ava
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      2011
      Теги: Новости США Дональд Трамп Видеоблоги Новости Украины Новости политики
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