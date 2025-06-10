Фотографировал врач, не выдержавший ужаса, – Юсов о надписи "Слава России" на теле защитника

На днях в сети распространилось фото бывшего украинского пленного. На его животе заметны глубокие шрамы, а также надпись "Слава России" – ее оккупанты выжгли прямо на теле мужчины.

24 Канал со ссылкой на слова Андрея Юсова в эфире телемарафона рассказывает детали.

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Что рассказали в разведке о надписи "Слава России" на теле пленного

Представитель разведки подтвердил, что фото освобожденного из плена защитника, где видно надпись "Слава России", – настоящее. Но оно не касается обмена, который состоялся 9 июня.

Юсов отметил: важно, чтобы это фото видели не только украинцы, ведь они хорошо знают, кто такие россияне. Фотографию должен увидеть весь мир.

Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это – свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники,

– рассказал он.

Андрей Юсов подчеркнул: очень заметно, как отличается состояние украинских военных, которые возвращаются домой из плена, и российских, которых отдала Украина. Наши пленные критически теряют вес. Россияне нарушают условия содержания пленников, не соблюдают необходимые стандарты питания и медицинского обеспечения – об этом говорят 90% освобожденных. Красный Крест и мировое сообщество должны давить на Россию.

Когда состоится следующий обмен пленными

Это пока держат в тайне. 9 июня говорилось, что это должно произойти на днях.

Владимир Зеленский говорил, что обмен будет в несколько этапов. Андрей Юсов не стал называть их количество, мол, об этом скажут уже после завершения процесса.

Представитель ГУР добавил: в ближайшее время стоит ожидать дополнительных новостей.

К тому же Украина ждет возвращения тел павших украинских защитников. Россияне обещали отдать 6 тысяч тел погибших бойцов Сил обороны, но потом начали танцы на костях. Мол, они привезли тела, а украинская сторона не приехала на место. В Координационном штабе опровергли эту ложь.

Украинская власть подчеркивает, что вопрос обменов очень чувствительный, а Россия всячески манипулирует им.

Например, оккупанты звонят родственникам украинских военнопленных. Они называют себя "представителями российских органов, ответственных за обмен". И пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших Защитников.

Впрочем, 9 июня все же удалось провести первый этап обмена пленными.