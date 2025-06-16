Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на врача проекта "Неопалимые" Александра Туркевича.

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Военного после плена уже лечат

По словам дерматолога Александра Туркевича, он взялся за лечение воина, который более 15 месяцев назад попал в российский плен. Там россияне издевались над украинским защитником. В частности, хирург во время операции оставил на его теле выжженную надпись "Слава России". Воин был без сознания, а очнулся уже с "подарком" от врача и многочисленными шрамами.

Следы издевательств над военным заметил медик в одном из региональных центров, где защитники проходят реабилитацию. Он выложил фото в сеть, оно разлетелось по всему миру. Такой жест со стороны россиян в очередной раз показал их истинное лицо и желание издеваться над пленными.

Рубцы освобожденного из плена украинского военного начали лечить в сети клиник "Неопалимые", где медработники уже три года бесплатно оказывают помощь гражданам с деформационными травмами, ожогами и рубцами.

Так во время первого этапа лечения воина в пораженную зону введут полинуклеотид.

Это отправная точка в нашем путешествии к коже без этих гадких слов,

– отметил Туркевич.

Пересадку кожи пока проводить не планируют, ведь пациент имеет склонность к гипертрофическим рубцам.